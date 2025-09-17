В Набережных Челнах обновили остановочные комплексы

Это произошло в рамках капитального ремонта на ул. Маршала Жукова

В рамках программы капитального ремонта в Набережных Челнах продолжаются работы по модернизации уличной инфраструктуры. На ул. Маршала Жукова стартовал процесс установки новых остановочных павильонов. Об этом сообщила администрация города.

Уже установлены два современных остановочных комплекса, еще два планируется разместить в ближайшее время. Всего в рамках проекта будет обновлено семь остановочных площадок. Старые конструкции демонтированы.

Параллельно с обновлением остановок выполнен ремонт дорожного покрытия в поселке ЗЯБ. Напомним, в центре Казани ограничат движение 18—19 сентября в связи с инаугурацией раиса Татарстана.

Наталья Жирнова