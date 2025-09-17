Депутаты обратятся в ООН из-за данных российских детей на сайте «Миротворец»*

За прошедшую неделю в список были внесены данные четырех детей

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Депутаты Госдумы готовят обращение к спецпредставителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе в связи с размещением персональных данных российских детей на сайте «Миротворец»*. Об этом сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова в своем телеграм-канале.

— В преддверии недели высокого уровня Генассамблеи ООН готовим обращение к специальному представителю генсека ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Вирджинии Гамбе в связи с фактами размещения данных о российских детях на сайте «Миротворец»*, — написала Кузнецова.

Депутат отметила, что только за прошедшую неделю в список «Миротворца»* были внесены данные четырех детей, а за все предыдущие годы — «сотни несовершеннолетних».

— Помимо того, что размещение персональных данных детей прямо запрещено законами многих стран, попадание несовершеннолетних в этот список ориентирует украинских неонацистов и террористов к совершению преступлений против них. Ведь такие факты уже были зафиксированы, — подчеркнула вице-спикер.

Реальное время / realnoevremya.ru

Кузнецова выразила обеспокоенность отсутствием конкретных шагов со стороны ООН по данному вопросу и призвала специальную рабочую группу Совбеза ООН по вопросу о детях в вооруженных конфликтах «разработать действенные решения в части защиты прав детей, а также воспользоваться своим мандатом и предложить Совбезу ООН выверенные и политически непредвзятые решения, которые позволят защитить детей от международных террористических группировок».

— Лицемерие и ложь парализовали международные инструменты защиты прав и создают условия для новых и новых преступлений! Но мы не допустим этого, мы будем защищать наших детей, — заключила Кузнецова.

Рената Валеева