Мишустин поприветствовал участников и гостей форума Kazan Digital Week

Он подчеркнул значимость форума в контексте достижения целей цифровой трансформации государственного и муниципального управления

Премьер-министр Михаил Мишустин направил приветствие участникам и гостям международного форума Kazan Digital Week, который проходит в Казани с 17 по 19 сентября.

В своем обращении он подчеркнул значимость форума в контексте достижения целей цифровой трансформации государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы, утвержденных президентом.

— Kazan Digital Week сегодня является значимой площадкой по выработке идей и предложений для ее достижения. Прежде всего по внедрению современных технологий и искусственного интеллекта в ключевые отрасли, совершенствованию правового регулирования интеллектуальной собственности, информационной безопасности, — говорится в приветствии.

Премьер-министр также отметил, что в текущем году по поручению главы государства был запущен новый нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства», в рамках которого продолжается поддержка ИТ-сектора.

Особое внимание было уделено подготовке высококвалифицированных ИТ-специалистов. В частности, отмечен проект «Код будущего», который предоставляет школьникам с 8-го по 11-й класс, студентам колледжей и техникумов возможность бесплатного обучения современным языкам программирования, робототехнике и искусственному интеллекту. В текущем учебном году на курсы будет зачислено более 60 тыс. человек.

Мишустин пожелал участникам и гостям форума продуктивных дискуссий и плодотворной работы, подчеркнув важность достижения технологического суверенитета совместными усилиями государства, бизнеса и ИТ-сообщества.

Татарстан планирует существенно расширить сеть муниципальных IT-парков. К 2030 году их количество планируется увеличить с 24 до 40.



Рената Валеева