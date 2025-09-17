УНИКС вошел в четверку «богатых» клубов Единой лиги ВТБ с бюджетом 1,4 млрд рублей

Фото: Мария Зверева

Казанский УНИКС вошел в четверку клубов с самым большим бюджетом в Единой лиге ВТБ в сезоне-2024/25. Бюджет казанской команды составляет 1,374 млрд рублей.

Лидером по этому показателю является московский ЦСКА, чей бюджет оценивается в 2,3 млрд рублей. Также в тройку лидеров входят петербургский «Зенит» (1,9 млрд) и краснодарский «Локомотив-Кубань» (1,8). Наименьшие бюджеты, по данным Лиги, у красноярского «Енисея» (294 млн) и саратовского «Автодора» (271 млн).

Руслан Ишмухаметов / realnoevremya.ru

— Никаких сенсаций нет, четыре клуба остаются самыми богатыми. Не хочу загадывать, но, думаю, не ошибусь, если скажу, что в финале следующего чемпионата будут играть две команды из этих четырех. Все понимают, что четыре клуба лидируют по уровню финансирования, хотя играют не только деньги, но деньги все же важный момент. Это позволяет подписывать сильных игроков. А рано или поздно это приносит результат, при хорошем тренере, естественно, — отметил почетный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов.



Регулярный чемпионат Единой лиги стартует 28 сентября. УНИКС начнет свой путь в турнире домашним матчем против пермской «Пармы».

Рената Валеева