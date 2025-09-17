Российские авиакомпании перевезли более 33 млн пассажиров за летний период

Из них 25,5 млн — внутри страны и 7,6 млн — по международным воздушным линиям

Российские авиакомпании продемонстрировали высокие показатели перевозок в летний период 2025 года. Как сообщил глава Росавиации Дмитрий Ядров на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, с июня по август было перевезено более 33 млн пассажиров.

— За летний период, с июня по август, уже перевезено более 33 млн пассажиров: 25,5 млн — внутри страны и 7,6 млн — по международным воздушным линиям, — заявил Ядров.

Несмотря на традиционно высокую интенсивность полетов в летний сезон, а также кратковременные ограничения на полеты в Московском авиационном узле, Пулково и ряде других городов, авиационная отрасль смогла справиться с вызовами.

Для минимизации задержек и повышения комфорта пассажиров Минтранс совместно с Росавиацией разработали план действий, который включал:

изменение схемы взаимодействия между военным и гражданским секторами;

повышение координации с альтернативными видами транспорта. Глава Росавиации выразил благодарность «Российским железным дорогам» за предоставление дополнительных провозных емкостей для доставки пассажиров с запасных аэродромов;

изменение механизма направления воздушных судов в запасные аэропорты для предотвращения перегрузки аэропортовой инфраструктуры;

усиление работы авиакомпаний и аэропортов по взаимодействию с пассажирами.

Напомним, 11 сентября краснодарский аэропорт открылся для полетов. Он был закрыт с февраля 2022 года.

Рената Валеева