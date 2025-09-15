В Казани завершили первый этап реставрации дома Каменева — Крупенниковых

Объект был построен в конце XVIII века по заказу казанского купца и городского головы Петра Каменева

Фото: скриншот с сайта Яндекс.карты

В Казани завершился первый этап реставрационных работ в историческом доме Каменева — Крупенниковых, расположенном на улице Кремлевской, 9. В здании, где сейчас находится Минобрнауки Татарстана, специалисты провели комплекс мероприятий, направленных на восстановление его первоначального архитектурного облика. Об этом сообщили в Комитете РТ по охране ОКН.

Объект был построен в конце XVIII века по заказу казанского купца и городского головы Петра Каменева. Автором проекта выступил известный архитектор Василий Кафтырев, прославившийся благодаря генплану Казани 1768 года. После крупного пожара 1842 года здание было перестроено архитектором Петром Пятницким.

Усадьба сменила нескольких владельцев, включая представителей купеческого рода Крупенниковых, известных своей благотворительной деятельностью в Казани. В начале XX века дом перешел в собственность купцов Чернояровых, разместивших в нем крупнейший торговый дом «Д.И. Чернояров» и гостиницу «Европейские номера». В 2001 году часть здания была передана в аренду Минобрнауки Татарстана, что повлекло за собой переустройство объекта под административные нужды.

скриншот с сайта Яндекс.карты

Как отметил председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, в ходе первого этапа реставрации были проведены работы по восстановлению лепного декора, усилению фасадов, замене аварийных частей крыши и установке современной системы водоотведения.

В дальнейшем планируется заменить двери парадного входа и балконы по историческим аналогам, а также восстановить аварийные лестницы.

Рената Валеева