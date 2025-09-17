Ученые предупредили, что Землю ожидают геомагнитные возмущения

Солнце демонстрирует повышенную активность вспышек

Фото: Реальное время

Солнце демонстрирует повышенную активность вспышек, которая, по прогнозам, может усилиться в течение сегодняшнего дня. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Согласно прогнозам, геомагнитная обстановка будет характеризоваться высокими рисками геомагнитных возмущений и слабых магнитных бурь из-за сохраняющейся высокой скорости солнечного ветра. Вспышечная активность оценивается как повышенная с возможностью умеренного роста.

Несмотря на то, что в течение прошедших суток геомагнитная обстановка оставалась спокойной, а вспышечная активность была повышенной, эксперты предупреждают о необходимости быть готовыми к возможным последствиям повышенной солнечной активности.

Хотя риски для Земли пока оцениваются как невысокие, геомагнитные бури могут повлиять на работу электронных устройств и систем связи. Метеочувствительным людям рекомендуется соблюдать осторожность.

Рената Валеева