«Ак Барс» и «Нефтехимик» сыграют в Казани в «татарском дерби»

Встреча начнется в 19.00 по московскому времени

Фото: Динар Фатыхов

«Ак Барс» сыграет в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). «Татарское дерби» начнется в 19.00 по московскому времени.

«Ак Барс» проиграл три из четырех матчей на старте сезона КХЛ, набрав три очка. Команда Анвара Гатиятулина ни разу не победила в двух играх в Казани. Единственную победу казанцы одержали в Омске над «Авангардом» (2:1). «Ак Барс» занимает девятую строчку в Восточной конференции.

«Нефтехимик» идет восьмым на Востоке, набрав четыре очка. Нижнекамцы одержали две волевые победы подряд — над минским «Динамо» (4:3) и ярославским «Локомотивом» (5:4 ОТ). Команда Игоря Гришина в «предсезонке» дважды проиграла «Ак Барсу»: 1:4 в Казани и 3:5 в Нижнекамске.

В очном противостоянии в 50 из 73 матчей побеждала казанская команда. «Ак Барс» не проигрывает «Нефтехимику» дома в регулярных чемпионатах КХЛ со 2 декабря 2017 года (когда уступили 1:2) — 13 игр подряд.



Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканалах «ТНВ», «ТНВ-Планета» и КХЛ ТВ в 19.00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин