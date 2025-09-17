Сегодня и завтра из аэропорта в Казань запустят дополнительный поезд на Kazan Digital Week

Поезд №7603 Аэропорт — Казань отправится со станции аэропорт в 18:13

Фото: Максим Платонов

В связи с проведением международного форума Kazan Digital Week 17 и 18 сентября будет назначен дополнительный пригородный поезд, курсирующий между аэропортом и Казанью. Об этом напомнили в мэрии города.

Поезд №7603 Аэропорт — Казань отправится со станции Аэропорт в 18:13 и прибудет в Казань в 18:39.



Напомним, международный форум Kazan Digital Week — 2025 пройдет в Казани в выставочном центре «Казань Экспо». Форум нацелен на обмен научно-технической информацией и объединение научно-технологических активов для решения задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.

Рената Валеева