Сегодня и завтра из аэропорта в Казань запустят дополнительный поезд на Kazan Digital Week
Поезд №7603 Аэропорт — Казань отправится со станции аэропорт в 18:13
В связи с проведением международного форума Kazan Digital Week 17 и 18 сентября будет назначен дополнительный пригородный поезд, курсирующий между аэропортом и Казанью. Об этом напомнили в мэрии города.
Поезд №7603 Аэропорт — Казань отправится со станции Аэропорт в 18:13 и прибудет в Казань в 18:39.
Напомним, международный форум Kazan Digital Week — 2025 пройдет в Казани в выставочном центре «Казань Экспо». Форум нацелен на обмен научно-технической информацией и объединение научно-технологических активов для решения задач импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета.
