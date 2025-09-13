По факту незаконной свалки в селе Надеждино возбудили уголовное дело

Владелец земельного участка использовал его в незаконных целях

Фото: Динар Фатыхов

В Пестречинском районе местные жители, районная прокуратура и власти общими усилиями добились возбуждения уголовного дела по поводу незаконной свалки в селе Надеждино. Об этом «Реальному времени» рассказали в администрации района.

Началось с того, что одна из компаний купила участок земли под сельское хозяйство, но вместо этого превратила его в свалку. Под видом «рекультивационных работ» там складировали строительный мусор и бытовые отходы. Подробнее об этом можно прочитать в материале «Реального времени».

В почве нашли опасные бактерии и вредные вещества. Эксперты подсчитали: ущерб природе составил 3,7 млн рублей, ранее его оценивали в 3,5 млн. Теперь компании грозит уголовное дело за незаконный бизнес без лицензии.



По известным данным, правоохранительные органы продолжают разбираться в ситуации.

Наталья Жирнова