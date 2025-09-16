В Татарстане снова ожидаются заморозки до -1
Минимальные отметки на термометре будут в ночное и утреннее время
Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о заморозках.
17 и 18 сентября в ночные и утренние часы на территории региона местами ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы может опуститься до отметки -1°.
Ранее уже наблюдались подобные заморозки. Тогда эксперты заявляли, что такая погода вызвана влиянием обширного антициклона, который накрыл европейскую часть России.
