В Татарстане снова ожидаются заморозки до -1

Минимальные отметки на термометре будут в ночное и утреннее время

Фото: Реальное время

Гидрометцентр Татарстана предупредил жителей республики о заморозках.

17 и 18 сентября в ночные и утренние часы на территории региона местами ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы может опуститься до отметки -1°.

Ранее уже наблюдались подобные заморозки. Тогда эксперты заявляли, что такая погода вызвана влиянием обширного антициклона, который накрыл европейскую часть России.

Наталья Жирнова