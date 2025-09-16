ЛУКОЙЛ и Татарстан договорились о сотрудничестве до 2030 года

Документ предусматривает развитие долгосрочных программ на территории региона

Фото: Динар Фатыхов

ПАО «ЛУКОЙЛ» и правительство Татарстана подписали Соглашение о сотрудничестве, которое будет действовать до 2030 года. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

Документ предусматривает развитие долгосрочных программ на территории региона, направленных на освоение сырьевой базы, разработку месторождений, транспортировку нефти и газа, а также совершенствование структуры управления производством.

Реализация соглашения будет способствовать укреплению топливно-энергетического комплекса Татарстана и повышению его инвестиционной привлекательности.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

ЛУКОЙЛ ведет бизнес в Татарстане уже 30 лет. На территории республики действует предприятие «РИТЭК», являющееся научно-техническим полигоном компании и специализирующееся на применении инновационных технологий для работы с трудноизвлекаемыми запасами.

Компания также активно развивает сбытовую сеть в регионе, которая в настоящее время включает около 40 АЗС, в том числе флагманскую заправочную станцию на трассе М-12 Москва — Казань.

Ранее российские нефтяные компании ЛУКОЙЛ и «Татнефть» выразили интерес к участию в нефтегазовых проектах на территории Ливии.

Рената Валеева