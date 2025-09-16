В Татарстане, 16 сентября, ввели режим «Беспилотная опасность»
Информации об ограничениях со стороны Росавиации не поступало
Во вторник, 16 сентября, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС России.
Ограничения начали действовать с 06:43 утра.
Отметим, что информации об изменении режима работы региональных аэропортов со стороны Росавиации не поступало.
