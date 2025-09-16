Новости общества

В Татарстане, 16 сентября, ввели режим «Беспилотная опасность»

07:07, 16.09.2025

Информации об ограничениях со стороны Росавиации не поступало

Во вторник, 16 сентября, на территории Татарстана введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщило МЧС России.

Ограничения начали действовать с 06:43 утра.

Отметим, что информации об изменении режима работы региональных аэропортов со стороны Росавиации не поступало.

Дмитрий Зайцев

