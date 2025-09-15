В мессенджере Max произошел сбой
Сегодня вечером, около 20:15 по московскому времени, пользователи мессенджера Max по всей России столкнулись с масштабным сбоем в работе сервиса. Информация свидетельствует о невозможности открытия приложения, загрузки медиаконтента и отправки сообщений.
Наибольшее количество сообщений о проблемах зафиксировано в следующих регионах: Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская, Костромская и Брянская области.
На данный момент операторам технической поддержки поступила 493 жалоба от пользователей. Отмечаются как сбои в работе мобильного приложения, так и проблемы с доступом к веб-версии мессенджера.
