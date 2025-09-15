Пойман второй заключенный, сбежавший из екатеринбургского СИЗО
Александр Черепанов* был задержан ночью 8 сентября
Силовые структуры Свердловской области сообщили о задержании Ивана Корюкова*, второго заключенного, совершившего побег 1 сентября из екатеринбургского СИЗО-1. Об этом ТАСС сообщили в силовых структурах региона.
— Поймали, — кратко подтвердил собеседник агентства.
Напомним, 1 сентября из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге сбежали два арестанта — Иван Корюков* и Александр Черепанов*. По данным Антитеррористической комиссии Свердловской области, оба мужчины были осуждены по ч. 1 ст. 30 и ч. 2 ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту). Сбежавшие были объявлены в федеральный розыск.
Александр Черепанов* был задержан ночью 8 сентября.
— Вечером 15 сентября в одном из районов Екатеринбурга офицерами оперативного управления ГУФСИН России по Свердловской области, сотрудниками ФСБ, МВД при поддержке отряда специального назначения ГУФСИН «Россы» при проверке имеющейся информации о вероятном местонахождении был обнаружен обвиняемый К., совершивший побег из СИЗО-1 города Екатеринбурга, — сообщили в ГУФСИН.
Операция по задержанию прошла без сопротивления со стороны Корюкова*.
Справка
* Включен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
