Россия сократила использование доллара и евро в торговле до рекордно низкого уровня

Фото: Анна Сейтумерова

Россия продолжает активно отказываться от использования доллара и евро в международных расчетах. В июле доля этих «токсичных» валют в экспортных и импортных операциях достигла исторического минимума: 13,1% в экспорте и 14,6% в импорте, следует из анализа РИА «Новости» данных Центробанка.

В частности, доля валют «недружественных» государств в экспорте сократилась на 1,5 процентного пункта, достигнув 13,1%. Их использование практически прекратилось при поставках товаров в Африку (2,9%) и страны Карибского бассейна (2,2%). Заметно сократилось их применение в расчетах с Азией (11,1%). Основная доля «токсичных» валют по-прежнему приходится на расчеты со странами Американского континента (51,8%) и Европы (26,1%).

Рубль остается основной валютой в расчетах за российские товары, хотя его доля незначительно снизилась до 51,9%. Рубль занимает более половины в расчетах со всеми регионами, кроме Америки (46,9%). Наибольшая доля рубля в расчетах наблюдается со странами Карибского бассейна (97,8%) и Африки (94,9%).

В импортных операциях использование доллара и евро также сократилось до 14,6%. Наибольшая доля расчетов в этих валютах приходится на товары из Америки (34,3%), Европы (29,9%) и Африки (10,2%). С Азией показатель колеблется около 8%. Доля «токсичных» валют в импортных операциях с Океанией и Карибским бассейном сократилась почти вдвое и вчетверо соответственно.

Россия в основном оплачивает свой импорт в рублях. В июле доля рубля составила 55,1%, что лишь немногим меньше исторического максимума апреля 2025 года (56,2%). Доля рубля составляет минимум половину от операций во всех регионах, достигая максимума в Карибском бассейне (95,4%).

Профицит внешней торговли России в июле 2025 года значительно вырос и составил $13,2 миллиарда.

Рената Валеева