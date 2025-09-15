Новости экономики

Профицит внешней торговли России значительно вырос в июле, достигнув $13,2 млрд

17:23, 15.09.2025

Он достиг $13,2 млрд

Фото: Реальное время

Профицит внешней торговли России в июле 2025 года значительно вырос и составил $13,2 млрд. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Центробанком.

— Профицит баланса внешней торговли товарами составил $13,2 млрд, увеличившись на $3,9 млрд относительно уточненного показателя июня 2025 года вследствие более существенного роста экспорта по сравнению с импортом, — говорится в заявлении регулятора.

За восемь месяцев этого года ВРП Татарстана достиг почти 3,7 трлн рублей, сообщили на заседании кабмина, посвященном прогнозу социально-экономического развития республики на 2026—2028 годы.

Рената Валеева

