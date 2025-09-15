Новости экономики

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 16 сентября

17:46, 15.09.2025

По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции

Фото: Реальное время

Банк России опубликовал курс валют на вторник, 16 сентября. По отношению к основным денежным единицам рубль усилил свои позиции.

Доллар подешевел на 1,31 рубля, а юань — на 0,23 рубля, евро подешевел на 1,88 рубля

Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • доллар — 83,07 рубля;
  • евро — 97,45 рубля;
  • юань — 11,59 рубля.
Рената Валеева

Экономика

