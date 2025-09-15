В Казани презентуют татарский токен TatCoin
Разработчик — Академия наук Татарстана
В Казани во время Kazan Digital Week пройдет презентация блокчейн-платформы TatCoin, разработанной Академией наук Республики Татарстан. Об этом сообщил глава академии Рифкат Минниханов.
Основной задачей TatCoin является привлечение иностранных инвестиций в экономику Татарстана через выпуск одноименных токенов.
Президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов подчеркнул, что проект был представлен в ОАЭ и на Международном форуме «Россия — Исламский мир».
— Уверен, у Tatcoin большая перспектива в направлении выстраивания отношений между нашей страной и исламским миром, — поделился Рифкат Минниханов.
Международный форум соберет участников из 74 стран. Деловая программа развернется в МВЦ «Казань Экспо», где свои инновационные решения представят 286 компаний.
