Игорь Бухаров рассказал о необходимости стандартизации русской кухни

По словам президента Федерации рестораторов и отельеров, в стране более 200 тысяч предприятий питания, из которых менее 1% заявлены как «русская кухня»

Фото: Олег Тихонов

Минпромторг России направил во все 89 регионов страны методические рекомендации по проведению фестиваля русской кухни. Документ включает список рекомендованных блюд и порядок организации мероприятий.

Рабочая группа по популяризации русской кухни была создана в конце мая 2025 года. В ее состав вошли 13 человек, включая замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, гастрономических журналистов и авторов фестивалей еды.

Основная цель фестиваля — сохранение и продвижение русской кухни как национальной культуры. Девиз мероприятия: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».

Статистика показывает, что из более 200 тысяч предприятий общественного питания в России менее 1% специализируется на русской кухне. Остальные заведения работают по зарубежным концепциям или позиционируются как «авторские».

Авторы инициативы считают национальную кухню важным элементом «мягкой силы» государства. По их мнению, доминирование иностранных кухонь в России свидетельствует о сильном иностранном влиянии на гастрономические предпочтения граждан.

— Нельзя забывать, что Россия объединяет около 190 коренных народов, каждый из которых обладает своими особенностями питания и вкуса. Несмотря на огромный потенциал, интерес туристов к российским продуктам остается низким. Когда мы с вами едем, например, по Золотому кольцу и самые популярные блюда: шаурма, пицца, шашлык, плов и бургер, это вызывает вопросы. Вы в Италию приедете, вы не увидите там плова, вы не увидите в Италии французское вино, все лоббируют собственные интересы. Я считаю это правильно. Почему, приезжая в Италию, мы не видим французского вина или еды. Дело в национальном маркетинге и защите собственных гастрономических брендов, — считает президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров

Важно отметить, что рекомендации касаются только фестивалей русской кухни и не ограничивают проведение других гастрономических мероприятий.

Эксперты подчеркивают, что русский стол формировался столетиями и включает разнообразные региональные элементы, однако важно сохранить историческое наследие при развитии отрасли.

Подробнее о стандарте и списки разрешенных блюд можно прочитать в расширенном материале «Реального времени».

Дмитрий Зайцев