Игорь Бухаров рассказал о необходимости стандартизации русской кухни
По словам президента Федерации рестораторов и отельеров, в стране более 200 тысяч предприятий питания, из которых менее 1% заявлены как «русская кухня»
Минпромторг России направил во все 89 регионов страны методические рекомендации по проведению фестиваля русской кухни. Документ включает список рекомендованных блюд и порядок организации мероприятий.
Рабочая группа по популяризации русской кухни была создана в конце мая 2025 года. В ее состав вошли 13 человек, включая замминистра промышленности и торговли Романа Чекушова, президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова, гастрономических журналистов и авторов фестивалей еды.
Основная цель фестиваля — сохранение и продвижение русской кухни как национальной культуры. Девиз мероприятия: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; не уважать оной есть постыдное малодушие».
Статистика показывает, что из более 200 тысяч предприятий общественного питания в России менее 1% специализируется на русской кухне. Остальные заведения работают по зарубежным концепциям или позиционируются как «авторские».
Авторы инициативы считают национальную кухню важным элементом «мягкой силы» государства. По их мнению, доминирование иностранных кухонь в России свидетельствует о сильном иностранном влиянии на гастрономические предпочтения граждан.
Важно отметить, что рекомендации касаются только фестивалей русской кухни и не ограничивают проведение других гастрономических мероприятий.
Эксперты подчеркивают, что русский стол формировался столетиями и включает разнообразные региональные элементы, однако важно сохранить историческое наследие при развитии отрасли.
Подробнее о стандарте и списки разрешенных блюд можно прочитать в расширенном материале «Реального времени».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».