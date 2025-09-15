Новости общества

В Татарстане депутат потеряла пост из-за нарушения антикоррупционных правил

09:58, 15.09.2025

Речь идет о главе Большеполянского сельского поселения Наталье Александровой

В Татарстане депутат потеряла пост из-за нарушения антикоррупционных правил
Фото: Динар Фатыхов

Прокуратура Алексеевского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в местном самоуправлении. В ходе надзорных мероприятий выявлены серьезные нарушения. Об этом сообщила прокуратура Татарстана.

Согласно данным, глава Большеполянского сельского поселения и депутат Наталья Александрова представила неполную и недостоверную информацию о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера.

Кроме того, депутат нарушила установленные законом ограничения, направленные на борьбу с коррупцией, какие именно — не уточняется.

По результатам проверки прокуратурой было принято решение о прекращении полномочий Натальи Александровой. Решение принято в связи с утратой доверия. Ранее стало известно, что экс-главу управления ЗАГС Татарстана наказали 4 годами условно за превышение полномочий.

Наталья Жирнова

