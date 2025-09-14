Определен второй обладатель автомобиля Sollers ST8 в Татарстане
В фотоконкурсе приняли участие 95 836 человек
В ходе прямого эфира телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» был определен второй победитель фотоконкурса, которому достанется автомобиль Sollers ST8.
Удачливым участником под номером 70 429 стала Алсу Закиуллина.
Напомним, в фотоконкурсе приняли участие 95 836 человек.
