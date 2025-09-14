Новости общества

Определен второй обладатель автомобиля Sollers ST8 в Татарстане

21:18, 14.09.2025

В фотоконкурсе приняли участие 95 836 человек

Фото: Динар Фатыхов

В ходе прямого эфира телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!» был определен второй победитель фотоконкурса, которому достанется автомобиль Sollers ST8.

Удачливым участником под номером 70 429 стала Алсу Закиуллина.

Напомним, в фотоконкурсе приняли участие 95 836 человек.

Рената Валеева

