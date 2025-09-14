Брод: Татарстан показывает высокую явку благодаря ответственности граждан
По его словам, избирательный процесс проходит организованно и без грубых нарушений
Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод высоко оценил избирательную активность в Татарстане. Об этом он заявил в ходе телемарафона «Мин яратам сине, Татарстан!».
— Татарстан всегда демонстрирует высокую избирательную активность. Это связано прежде всего с высоким уровнем организованности и ответственности жителей республики, которые понимают, что выборы — это не рядовое событие, а формирование органов власти, привлечение в публичную политику профессионалов, людей активной гражданской позиции, — подчеркнул Брод.
По его словам, избирательный процесс в Татарстане проходит организованно и без грубых нарушений.
— Это плод усилий избирательной системы, политических сил, институтов гражданского общества. Делается все возможное для грамотного и всестороннего информирования избирателей, — добавил он.
