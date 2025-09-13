Новости происшествий

В Орловской области при проверке ж/д путей произошел взрыв

19:52, 13.09.2025

Два человека погибли, один ранен

На территории Орловской области при проверке ж/д путей сдетонировали взрывные устройства. Об этом сообщил глава региона Андрей Клычков.

— К глубокому сожалению, при подрыве одного из них два человека погибли, один ранен, — сообщил Клычков.

Он также уточнил, что на перегонке Малоархангельск — Глазуновка задержано движение ряда поездов дальнего следования. Причастных к подрыву уже разыскивают.

