Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину
Его задержали по наводке члена семьи
Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не признает своей вины и не сотрудничает со следствием, но его окружение помогает расследованию. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Юты Спенсер Кокс.
— Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием, — прим. ред.), но все окружающие его люди сотрудничают, — заявил Кокс телеканалу ABC.
22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи.
Убийство произошло 11 сентября в кампусе Университета Юта Вэлли, где 31-летний американский консервативный блогер и активист Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления. Пуля попала в шею политика.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».