Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка не признал вину

Его задержали по наводке члена семьи

Подозреваемый в убийстве американского консервативного активиста Чарли Кирка Тайлер Робинсон не признает своей вины и не сотрудничает со следствием, но его окружение помогает расследованию. Об этом сообщил в воскресенье губернатор Юты Спенсер Кокс.

— Он не признался властям. Он не сотрудничает (со следствием, — прим. ред.), но все окружающие его люди сотрудничают, — заявил Кокс телеканалу ABC.



22-летнего Робинсона задержали по наводке члена семьи.



Убийство произошло 11 сентября в кампусе Университета Юта Вэлли, где 31-летний американский консервативный блогер и активист Чарли Кирк был застрелен во время публичного выступления. Пуля попала в шею политика.

Елизавета Пуншева