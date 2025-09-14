Минтимер Шаймиев проголосовал на выборах раиса Татарстана

Он заявил, что республика имеет положительное движение

Государственный Советник Татарстана Минтимер Шаймиев принял участие в выборах раиса республики и депутатов представительных органов местного самоуправления. Об этом сообщает его пресс-служба.

— Республика, к счастью, имеет поступательное, положительное движение. И кто хочет избираться, берет эту ответственность на себя. А это с каждым разом, каждым годом становится не проще, все сложнее и сложнее. Времена никогда простыми не бывают и не будут. Мы уже научились или привыкли неплохо работать. Я бы так сказал. А это не так просто. Пока нам удается. Я думаю, что так будет и дальше. В целом же, и страна наша развивается, а главное — в стране нашей, России, есть мир и согласие между народами. Вот что важно. Ведь Россия большая, многонациональная страна. Находим общий язык, постепенно укрепляется взаимопонимание, — сказал он.

Госсоветник республики проголосовал на избирательном участке в поселке Боровое Матюшино Лаишевского района.

Также действующий глава Татарстана принял участие в выборах главы республики. Рустам Минниханов проголосовал вместе с супругой на избирательном участке №42 в здании КНИТУ-КАИ в Казани.

Елизавета Пуншева