Казанское танковое училище воспитало 99 Героев СССР и России

11 выпускникам училища присвоено звание Героя России за мужество в ходе специальной военной операции

Казанское высшее танковое командное училище подготовило 99 Героев Советского Союза и России. Об этом сообщили в Минобороны страны.

По словам начальника группы информационного обеспечения Сухопутных войск полковника Андрея Минайлова, 11 выпускникам училища присвоено звание Героя России за мужество в ходе специальной военной операции.

— В стенах училища подготовлено более 25 тыс. офицеров-танкистов. 99 из них удостоены высокого звания Героя Советского Союза и Российской Федерации, — сказал Минайлов.

КВТКУ является главным учреждением по подготовке танкистов России. Среди выпускников училища — 4 Героя Социалистического Труда, 2 полных кавалера ордена Славы и более 250 генералов и маршалов.

На вооружении российских танковых частей состоят современные танки Т-72Б3, Т-80 БВМ, Т-90М и их модернизированные версии.

Анастасия Фартыгина