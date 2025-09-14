В Лондоне прошла массовая акция против нелегальной миграции
Акция под названием «Соединим королевство» была направлена против премьер-министра Кира Стармера и его курса на принятие мигрантов
Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы выразить протест против миграционной политики правительства. По данным полиции, в демонстрации участвовало около 110 тыс. человек, хотя организаторы заявляли о «миллионах» протестующих.
Акция под названием «Соединим королевство» была направлена против премьер-министра Кира Стармера и его курса на принятие мигрантов. Участники марша прошли от площади Рассел-сквер к правительственному кварталу Уайтхолл.
Британский правый активист Томми Робинсон, один из организаторов, заявил в соцсети X: «Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек». Его трансляция набрала 2,5 млн просмотров.
Протест сопровождался контракцией левых активистов, которые выступают за права беженцев. Полиция задержала 25 человек и установила несколько кордонов для разделения противоборствующих групп.
Министр труда Великобритании Торстен Белл признал, что масштабы протеста превзошли ожидания властей. Над городом дежурил полицейский вертолет для контроля за ситуацией.
