В Лондоне прошла массовая акция против нелегальной миграции

Акция под названием «Соединим королевство» была направлена против премьер-министра Кира Стармера и его курса на принятие мигрантов

Фото: Реальное время

Десятки тысяч человек вышли на улицы Лондона, чтобы выразить протест против миграционной политики правительства. По данным полиции, в демонстрации участвовало около 110 тыс. человек, хотя организаторы заявляли о «миллионах» протестующих.

Акция под названием «Соединим королевство» была направлена против премьер-министра Кира Стармера и его курса на принятие мигрантов. Участники марша прошли от площади Рассел-сквер к правительственному кварталу Уайтхолл.

Британский правый активист Томми Робинсон, один из организаторов, заявил в соцсети X: «Сегодня в Лондоне на нашем мероприятии присутствуют миллионы человек». Его трансляция набрала 2,5 млн просмотров.

Протест сопровождался контракцией левых активистов, которые выступают за права беженцев. Полиция задержала 25 человек и установила несколько кордонов для разделения противоборствующих групп.

Министр труда Великобритании Торстен Белл признал, что масштабы протеста превзошли ожидания властей. Над городом дежурил полицейский вертолет для контроля за ситуацией.

Анастасия Фартыгина