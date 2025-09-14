На фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы в Татарстане разыграли первый iPhone

Его получила Надежда Капитонова

На фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы в Татарстане разыграли первый iPhone 16. Его получила Надежда Капитонова.

Жительница Казани сфотографировалась на фоне избирательного участка вместе с членами своей семьи. Снимок она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».



Напомним, в день выборов раиса Татарстана в республике проходит розыгрыш двух автомобилей Sollers ST8 и 11 смартфонов iPhone 16. Прямая трансляция идет на телеканале ТНВ и в сообществе «ВКонтакте» «Татарстан Алга».



Галия Гарифуллина