Мэрия Казани опубликовала время выступлений хедлайнеров концерта в день выборов
Расписание сопровождается пометкой «В программе возможны изменения»
На сайте мэрии Казани опубликовано точное время выступления хедлайнеров концерта в Единый день голосования. «Дискотека авария» должна выступить после 21:00.
Расписание выступлений:
- 17:07 — народная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка Республики Башкортостан Гузель Уразова;
- 17:46 — группа «Волга-Волга»;
- 18:25 — заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев;
- 19:10 — Клава Кока;
- 20:05 — Алсу;
- 21:05 — выступление Салавата Фатхетдинова и государственного камерного хора РТ;
- 21:15 — «Дискотека Авария».
Автобусы в этот день будут ходить до 23:30.
Справка
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».