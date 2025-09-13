Новости общества

Мэрия Казани опубликовала время выступлений хедлайнеров концерта в день выборов

18:22, 13.09.2025

Расписание сопровождается пометкой «В программе возможны изменения»

Фото: Артем Дергунов

На сайте мэрии Казани опубликовано точное время выступления хедлайнеров концерта в Единый день голосования. «Дискотека авария» должна выступить после 21:00.

Расписание выступлений:

  • 17:07 — народная артистка Республики Татарстан, заслуженная артистка Республики Башкортостан Гузель Уразова;

  • 17:46 — группа «Волга-Волга»;

  • 18:25 — заслуженный артист РТ Фирдус Тямаев;

  • 19:10 — Клава Кока;

  • 20:05 — Алсу;

  • 21:05 — выступление Салавата Фатхетдинова и государственного камерного хора РТ;

  • 21:15 — «Дискотека Авария».

Автобусы в этот день будут ходить до 23:30.

Наталья Жирнова
