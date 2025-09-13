В Казани и еще трех мегаполисах более 1 млн раз оплатили проезд биометрией
Такой способ оплаты доступен для жителей этих городов в метро
Более миллиона поездок совершено с помощью биометрии в региональных метрополитенах России. Об этом сообщили Минцифры в своем телеграм-канале.
С начала 2024 года инновационный способ оплаты доступен пассажирам в четырех городах: Казани, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Самаре.
На сегодняшний день в транспортной системе четырех городов установлено свыше 100 специализированных платежных терминалов. Наибольшей популярностью новая технология пользуется среди жителей Екатеринбурга и Нижнего Новгорода.
В скором времени данная функция появится в Санкт-Петербурге и Новосибирске.
В целом, число оплат по биоэквайрингу в России возросло в 11 раз.
