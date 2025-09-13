Землю ожидает магнитная буря средней силы
Пик придется на середину воскресенья, 14 сентября
14 сентября днём на Землю обрушится поток солнечного ветра. Причиной явления станет появление корональной дыры на поверхности Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
Специалисты прогнозируют магнитную бурю уровня G2, которая может привести к некоторым техническим неполадкам. В частности, возможны сбои в работе радиооборудования.
Кроме того, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.
Помимо этого ночью и утром 14 сентября на территории Татарстана местами ожидается туман.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».