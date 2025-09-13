Новости общества

Землю ожидает магнитная буря средней силы

16:21, 13.09.2025

Пик придется на середину воскресенья, 14 сентября

Фото: сгенерировано при помощи нейросети "Кандинский"

14 сентября днём на Землю обрушится поток солнечного ветра. Причиной явления станет появление корональной дыры на поверхности Солнца. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Специалисты прогнозируют магнитную бурю уровня G2, которая может привести к некоторым техническим неполадкам. В частности, возможны сбои в работе радиооборудования.

Кроме того, метеозависимые люди могут почувствовать ухудшение самочувствия.

Помимо этого ночью и утром 14 сентября на территории Татарстана местами ожидается туман.

Наталья Жирнова

