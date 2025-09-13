Путин открыл новый Национальный космический центр

Центр разместился в Москве

В столице состоялось официальное открытие нового Национального космического центра. В торжественной церемонии приняли участие президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и руководитель «Роскосмоса» Дмитрий Баканов. Об этом стало известно в официальном телеграм-канале Кремля.

Новый космический центр разместился в Москве. На его площадях планируется разместить основные подразделения «Роскосмоса».

Кроме того, сообщается, что в здании центра будет работать Центр управления полетом Российской орбитальной станции, а также сотрудники представительства НАСА в России.

Ранее ракета с космическим грузовиком «Прогресс» стартовала к МКС.

Наталья Жирнова