Ракета с космическим грузовиком «Прогресс» стартовала к МКС

В космос отправятся около 17 кг свежих фруктов и овощей, среди которых 5 кг грейпфрутов и полкило чеснока

Ракета-носитель «Союз 2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-32» стартовала с космодрома Байконур. Запуск состоялся на площадке №31 и был подтвержден Центром управления полетами. Об этом сообщили в пресс-службе «Роскосмоса».

Стыковка грузовика с модулем «Звезда» российского сегмента Международной космической станции (МКС) запланирована на вечер 13 сентября. На борту «Прогресса» находится 2,5 тонны полезных грузов, включая топливо, научное оборудование, кислород, воду и продовольствие.

Особое внимание уделяется продуктам для экипажа. Как сообщил начальник отдела космического питания Андрей Ведерников, в космос отправятся около 17 кг свежих фруктов и овощей, среди которых 5 кг грейпфрутов и полкило чеснока.

Также в груз вошли сублимированная пища, консервы, напитки и соусы, включая два вида кетчупа — шашлычный и лечо

Анастасия Фартыгина