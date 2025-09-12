Минкульт России сможет пересматривать возрастные рейтинги фильмов

Кроме того, значительно расширен список причин для отказа в выдаче прокатного удостоверения

Фото: Динар Фатыхов

Минкульт сможет изменять возрастные ограничения на фильмы уже после того, как они получили разрешение на прокат. Это нововведение, призванное привести кино в соответствие с законодательством о «традиционных ценностях», вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишет Интерфакс.

Ведомство опубликовало проект приказа, который предусматривает эти изменения. Теперь Минкультуры сможет по своей инициативе пересматривать возрастную маркировку (например, с «12+" на «16+" или «18+") в прокатных удостоверениях, чтобы фильмы соответствовали действующим нормам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Кроме того, значительно расширен список причин для отказа в выдаче прокатного удостоверения. Фильм не допустят до проката, если в нем найдут материалы, которые «дискредитируют» или «пропагандируют отрицание» традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Это означает, что фильмы, содержащие спорные, по мнению ведомства, сцены или идеи, могут быть не только перемаркированы по возрасту, но и вовсе не допущены к показу.

Напомним, что голливудские киностудии могут вернуться на российский рынок в течение 1–3 лет. Переговоры о возвращении западного кино уже ведутся. Он уточнил, что российские кинотеатры заинтересованы в показе иностранных фильмов, но ключевые условия для этого должны установить власти.

Анастасия Фартыгина