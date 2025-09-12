«Рубин» объявил состав на матч с махачкалинским «Динамо»

Встреча пройдет в Казани и начнется в 19:00 мск

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» объявил состав на матч с махачкалинским «Динамо» в рамках 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча состоится в Казани в 19:00 по московскому времени.

Новичок «Рубина» Андерсон Арройо остался в запасе. Защитник Игор Вуячич пропустит матч из-за повреждения.

Состав «Рубина»: Ставер — Кабутов, Тесленко, Рожков, Грицаенко, Безруков — Иву, Йочич, Ходжа — Шабанхаджай, Даку.

Матч из Казани в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер».

Андерсон Арройо перешел в «Рубин» на этой неделе, заключив контракт на четыре года.

Зульфат Шафигуллин