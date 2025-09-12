Россия упростила переезд соотечественникам из четырех стран и репатриантам

Нововведение касается граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Президент России Владимир Путин внес изменения в госпрограмму по переселению соотечественников, что существенно упрощает условия участия. Главное нововведение — отмена требования подтверждать владение русским языком для граждан Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины, а также для репатриантов, пишет ТАСС.

Как пояснили в миграционной службе МВД России: «Освобождены от обязанности подтверждения владения русским языком для участия в государственной программе: соотечественники, состоявшие в гражданстве Российской Федерации, Белоруссии, Казахстана, Молдовы или Украины».

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Также расширен круг лиц, которые могут участвовать в программе как репатрианты. Теперь право на участие получат люди, родившиеся и ранее проживавшие на территориях новых регионов России.

Дополнительно регионам предоставили право оказывать переселенцам финансовую и социальную поддержку, включая помощь с жильем, трудоустройством и получением образования. Эти изменения направлены на упрощение процедуры переселения и повышение привлекательности программы для соотечественников.

Анастасия Фартыгина