Татарстан вошел в топ-10 самых популярных в России направлений для осеннего отдыха в санаториях

Средняя стоимость одного дня пребывания в санаториях Татарстана составляет 8 315 рублей

Фото: Реальное время

Татарстан заняла 10-е место в рейтинге самых популярных у россиян направлений для оздоровительного туризма осенью 2025 года. Рейтинг составлен сервисом «Яндекс Путешествия» на основе анализа бронирований на период с сентября по ноябрь.

Средняя стоимость одного дня пребывания в санаториях Татарстана составляет 8 315 рублей. Типичная продолжительность оздоровительной поездки в республику — шесть дней.

В первую тройку рейтинга самых популярных направлений вошли Краснодарский край (12 605 руб./ночь), Ставропольский край (15 645 руб./ночь) и Республика Крым (11 305 руб./ночь). Татарстан обогнал по спросу многие традиционные курортные регионы.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Осень считается удобным временем для оздоровления: спадает летняя жара, уменьшается наплыв отдыхающих, а цены становятся ниже. Поездка в санаторий помогает стабилизировать сон, вернуть аппетит и укрепить иммунитет перед зимними холодами.

Как отмечают эксперты, ключевое преимущество Татарстана и других регионов Поволжья — доступная транспортная логистика. «Кроме того, добраться в эти регионы проще: перелеты не нужны, можно поехать на поезде или машине», — подчеркивается в исследовании.

Самые выгодные по цене направления для оздоровления этой осенью — Пензенская (3 900 руб./ночь), Ивановская (4 135 руб./ночь) и Владимирская (4 400 руб./ночь) области.

Анастасия Фартыгина