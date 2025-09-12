В Татарстане запустили производство лекарств от рака и для трансплантации

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов запустил на заводе «Север Фармасьютикалз» производство активных фармацевтических ингредиентов для лечения онкологических заболеваний и иммунодепрессантов. Предприятие создано в партнерстве с Казанским федеральным университетом. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

Новое производство обеспечит полный цикл выпуска жизненно важных препаратов — от синтеза веществ до готовой упаковки. Мощности завода по производству иммунодепрессанта «Такролимус» (для профилактики отторжения трансплантатов) способны полностью покрыть потребности России и стран ЕАЭС.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Главная цель проекта — импортозамещение и обеспечение лекарственного суверенитета России в критически важных областях медицины: трансплантологии и онкологии. К 2026 году планируется расширение производства на биотехнологическом направлении.

Завод является не только производственной площадкой, но и научно-исследовательским центром, что позволит продолжать разработку новых фармацевтических решений.

Анастасия Фартыгина