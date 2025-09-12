Новости общества

В России предотвратили покушение на Владимира Соловьева

16:37, 12.09.2025

Подозреваемый также собирал данные об оборонных предприятиях Ульяновской области для передачи террористическим организациям

Фото: Скриншот с сайта Википедия

Сотрудники ФСБ задержали жителя Ульяновской области по подозрению в подготовке покушения на известного телеведущего Владимира Соловьева. Об этом сообщил в своем телеграм-канале сам журналист.

По данным следствия, 36-летний житель Димитровграда с апреля 2024 по июнь 2025 года сотрудничал с украинскими спецслужбами. Для подготовки нападения он неоднократно приезжал в Москву, где собирал информацию о маршрутах передвижения Соловьева.

Также подозреваемый собирал данные об оборонных предприятиях Ульяновской области для передачи террористическим организациям. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации (ч. 2 ст. 205.5 УК). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

  • В настоящее время подозреваемый находится в СИЗО. Следователи продолжают работу по установлению всех обстоятельств дела.
Анастасия Фартыгина

