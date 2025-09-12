От улицы С. Хакима до Декабристов перекроют движение для транспорта из-за фестиваля

Это связано с проведением фестиваля «Всей семьей на выборы»

Фото: Артем Дергунов

В центре Казани введут временные ограничения для транспорта в связи с проведением фестиваля «Всей семьей на выборы». Об этом сообщает транспортное управление города.

С 00:00 часов 13 сентября до 07:00 утра 15 сентября будет полностью перекрыта улица Сибгата Хакима на участке от улицы Декабристов до улицы Абсалямова. Также запретят парковку в зоне возле Центра семьи «Казан».

Организаторы призывают автомобилистов заранее планировать маршруты и избегать указанного участка. Для жителей и гостей города будет организована специальная пешеходная зона.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Фестиваль «Всей семьей на выборы» пройдет в выходные дни и будет включать различные семейные активности и мероприятия.

Напомним, что в день выборов для казанцев выступят Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария» и Салават. Подробнее — в материале «Реального времени».



Анастасия Фартыгина