По требованию Бастрыкина в Нижнекамске задержали подростков, напавших на семейную пару
К административной ответственности привлекли родителей подростков
В Нижнекамске полиция задержала группу несовершеннолетних, которые напали на семейную пару. Конфликт произошел 10 сентября на улице Юности. Об этом сообщили в пресс-службе в прокуратуре Татарстана.
Конфликт начался с того, что потерпевшие сделали подросткам замечание по поводу их поведения. После словесной перепалки ситуация переросла в драку. Мужчина и женщина получили травмы и обратились за медицинской помощью.
Полиции удалось быстро найти и задержать всех участников инцидента. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».
К административной ответственности привлекли родителей задержанных подростков. Их обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.
