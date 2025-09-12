По требованию Бастрыкина в Нижнекамске задержали подростков, напавших на семейную пару

К административной ответственности привлекли родителей подростков

Фото: Реальное время

В Нижнекамске полиция задержала группу несовершеннолетних, которые напали на семейную пару. Конфликт произошел 10 сентября на улице Юности. Об этом сообщили в пресс-службе в прокуратуре Татарстана.

Конфликт начался с того, что потерпевшие сделали подросткам замечание по поводу их поведения. После словесной перепалки ситуация переросла в драку. Мужчина и женщина получили травмы и обратились за медицинской помощью.

Полиции удалось быстро найти и задержать всех участников инцидента. По факту драки возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

К административной ответственности привлекли родителей задержанных подростков. Их обвиняют в неисполнении обязанностей по воспитанию детей.



Анастасия Фартыгина