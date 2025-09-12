Стали известны подробности трагедии на воде в Зеленодольском районе

12 сентября рядом с СНТ «Дубки-2» перевернулся катер, есть погибшие

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев в своем телеграм-канале рассказал подробности трагедии на воде, произошедшей около поселка Васильево.

По данным Афанасьева, группа из 10 человек находилась на Волге на двух катерах. Водитель одного из судов не справился с управлением, что привело к опрокидыванию катера. В результате происшествия погибли две девушки.

По словам главы Зеленодольского района, спасатели ведут поиск еще двух пассажиров. На месте работают все экстренные службы.

Однако, по данным МЧС, сообщается о четырех утонувших. Данная информация появилась в телеграм-канале ведомства. Также, по данным МЧС, на катере находилось 7 человек, вместо разрешенных 6.

Наталья Жирнова