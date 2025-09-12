Банк Казани открыл третий офис в Санкт-Петербурге

В новом офисе предлагается полный спектр финансовых услуг для розничных клиентов и бизнеса

Новое отделение Банка Казани в Санкт-Петербурге сочетает в себе комфорт, технологичность и многопрофильность, предлагая полный спектр финансовых услуг для розничных клиентов и бизнеса.

Ключевые особенности офиса:

Месторасположение с высокой транспортной доступностью. Офис расположен по адресу Московский проспект, д.74, литера А.

Удобство. Пространство оборудовано зонами для консультаций и переговорной комнатой. Персонал офиса — высококвалифицированные специалисты, готовые помочь с любыми финансовыми вопросами.

Широкий спектр услуг. Для частных клиентов: открытие вкладов, обмен валюты, платежи и переводы. Для бизнеса: РКО, кредитование, банковские гарантии, депозиты и международные переводы в рублях и иностранной валюте.

Режим работы. Будние дни с 10:00 до 19:00, это удобно для занятых клиентов.

Открытие офиса — часть масштабной стратегии банка по расширению присутствия в регионах. Банк стремится быть ближе к клиентам и предлагает им оптимальные финансовые решения. Офисы Банка Казани представлены также в Москве, Нижнем Новгороде, Казани и городах Татарстана. Головной офис находится в Казани по адресу ул. Солдатская, д. 1.

