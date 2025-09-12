Татарстан почти готов к отопительному сезону

В работе остаются детский сад, три школы и 28 муниципальных образований

В Минстрое Татарстана прошло заседание по подготовке к отопительному периоду — 2025/2026. В совещании приняли участие представители различных министерств, ведомств и коммунальных служб. Об этом сообщается на официальном портале правительства Татарстана.

По словам замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Мазита Салихова, общая готовность объектов в Татарстане достигла 96%.

Полностью подготовлены к зиме объекты соцзащиты и здравоохранения. В сфере образования из 3165 объектов готов 3161. В работе остаются детский сад и три школы.

Высокие показатели готовности демонстрируют объекты молодежной сферы (97%) и культуры (99%). В работе остаются несколько объектов в различных районах республики. В жилищном фонде паспорта готовности оформлены на 17 105 многоквартирных домов из 18 090, что составляет 94%. Работы продолжаются в 28 муниципальных образованиях.

Мазит Салихов отметил, что есть ряд районов, в которых показатель подготовки ниже республиканского. В этот список вошла и Казань.

Также к зимнему сезону-2025/2026 подготовят автодороги, а также скорректируют оперативный план «Буран» и закрепят снегоуборочную технику.

Наталья Жирнова