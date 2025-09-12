В регионах России стартуют выборы
Они продлятся с 12 по 14 сентября
В России с 12 по 14 сентября начинаются выборы разных уровней, в которых примут участие около 55 млн граждан. Будут избраны губернаторы, депутаты законодательных собраний и местные власти.
В частности, пройдут выборы главы Татарстана, Севастополя, Курской и Брянской областей.
Согласно данным ЦИК, в 20 регионах выберут губернаторов, в 11 — депутатов законодательных собраний, в 25 административных центрах — городские думы. Голосование пройдет на более чем 49,5 тыс. участков, открытых с 8 утра до 8 вечера по местному времени.
В 24 регионах доступно удаленное электронное голосование, заявки на участие в нем подали более 1,7 млн человек. Единый день голосования в 2025 году не включает выборы в Госдуму, так как дополнительный отбор депутатов не назначается в год, предшествующий ключевым выборам.
Ранее стало известно, что Татарстан вошел в пятерку регионов по использованию «Мобильного избирателя», а в день выборов для казанцев выступят Алсу, Клава Кока, «Дискотека Авария» и Салават.
