Оклады военных и силовиков повысят на 7,6% с 1 октября
Решение было подписано правительством России. Изначально, в апреле, планировалось повышение на 4,5%, но теперь его размер был пересмотрен в сторону увеличения
С 1 октября 2025 года военнослужащие и сотрудники силовых ведомств России получат повышение денежного довольствия. Их оклады вырастут на 7,6%, что соответствует коэффициенту 1,076, пишет ТАСС.
Повышение затронет широкий круг лиц:
- военнослужащие по контракту и по призыву;
- сотрудники Росгвардии, МВД и уголовно-исполнительной системы;
- сотрудники органов принудительного исполнения (ФССП), пожарные и таможенники.
Согласно документу, все новые суммы окладов будут округлены до целого рубля в большую сторону. Финансирование повышения будет произведено за счет федерального бюджета.
