Оклады военных и силовиков повысят на 7,6% с 1 октября

Решение было подписано правительством России. Изначально, в апреле, планировалось повышение на 4,5%, но теперь его размер был пересмотрен в сторону увеличения

Фото: Артем Дергунов

С 1 октября 2025 года военнослужащие и сотрудники силовых ведомств России получат повышение денежного довольствия. Их оклады вырастут на 7,6%, что соответствует коэффициенту 1,076, пишет ТАСС.

Повышение затронет широкий круг лиц:

военнослужащие по контракту и по призыву;

сотрудники Росгвардии, МВД и уголовно-исполнительной системы;

сотрудники органов принудительного исполнения (ФССП), пожарные и таможенники.

Согласно документу, все новые суммы окладов будут округлены до целого рубля в большую сторону. Финансирование повышения будет произведено за счет федерального бюджета.

Анастасия Фартыгина