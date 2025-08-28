Татарстан занял пятое место среди регионов России по кредитованию в июле

Жители республики оформили 85,66 тыс. займов на общую сумму 32,57 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

В июле 2025 года Татарстан оказался в числе пяти регионов с наибольшими объемами выданных кредитов. Жители республики оформили 85,66 тыс. займов на общую сумму 32,57 млрд рублей. Это на 12% больше по количеству кредитов и на 16% по объему по сравнению с июнем, как сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Июль стал самым активным месяцем для кредитования в этом году. В целом по России банки выдали 3,15 млн кредитов на сумму 986,58 млрд рублей, что также превышает июньские показатели на 10% по количеству и на 16% по объему. В июне было выдано 2,86 млн кредитов на 846,95 млрд рублей.

Однако в годовом выражении рынок показывает снижение: по сравнению с июлем 2024 года количество кредитов упало на 48%, а объем — на 33%. С начала года россияне оформили 19,85 миллиона кредитов на сумму 5,31 трлн рублей, что вдвое меньше, чем за тот же период в прошлом году.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Наибольшую долю в кредитном портфеле июля составила ипотека — 35%, что значительно больше, чем годом ранее (21%). Ипотека стала единственным сегментом, который показал рост. В то же время доля других видов кредитов, таких как наличные и автокредиты, снизилась.

В топ-5 регионов по объемам кредитования вошли Москва (117,15 млрд руб.), Московская область (80,11 млрд руб.), Санкт-Петербург (51,71 млрд руб.), Краснодарский край (40,31 млрд руб.) и Татарстан (32,57 млрд руб.).

Напомним, что в июле 2025 года в Татарстане зафиксировали значительный рост выдачи потребкредитов по сравнению с предыдущим месяцем. По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных потребкредитов в регионе увеличилось на 15%.



Анастасия Фартыгина