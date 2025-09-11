Бастрыкин взял под контроль дело о разрушающемся доме в Казани после жалоб в соцсетях

Жители дома, построенного в 1953 году, уже более 25 лет страдают от отсутствия капитального ремонта

Фото: Роман Хасаев

Председатель Следкома России, Александр Бастрыкин, потребовал отчет о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением прав жильцов многоквартирного дома на улице Право-Булачной в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома России.

Жители дома, построенного в 1953 году, уже более 25 лет страдают от отсутствия капитального ремонта. По их словам, здание находится в ужасном состоянии: происходят частичные обрушения, а в сентябре потолок в подъезде обвалился прямо над лестницей. Несмотря на многочисленные обращения граждан в различные инстанции, ситуация не изменилась.

В связи с этим, следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело. Бастрыкин взял под контроль исполнение поручения и ждет от местных властей подробностей о ходе расследования.

Напомним, что Татарстан выделит 313 млн рублей на продление расселения аварийного жилья до 2026 года.



Анастасия Фартыгина