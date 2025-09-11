В Казани временно остановили движение трамваев из-за повреждения контактной сети
Приостановили движение трамваи маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а и 7
В Казани на улице Саид-Галеева, в сторону Речного порта, произошел инцидент с крупногабаритным транспортом, который повредил контактную сеть. Об этом сообщили в пресс-службе «Метроэлектротранса».
- Из-за этого движение трамваев по маршрутам №1, 2, 3, 5, 5а и 7 временно остановлено.
Аварийные службы уже работают на месте происшествия. Пассажиров просят заранее планировать свои маршруты, чтобы избежать неудобств.
